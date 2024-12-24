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Сегодня, 07:18

Кросби сделал 1033-й голевой пас за «Питтсбург» и повторил рекорд Лемье

Руслан Минаев
Сидни Кросби.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3.

В составе «Пингвинз» 4 (1+3) очка набрал Сидни Кросби. Канадец сделал 1033-ю голевую передачу и догнал рекордсмена «Питтсбурга» Марио Лемье — 1033 результативных паса в 915 играх. У Кросби на это ушло 1308 игр.

Лемье и Кросби занимают 12-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Выше идут Уэйн Гретцки (1963 голевых паса), Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193), Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155), Пол Коффи (1135), Джо Торнтон (1109), Адам Оутс (1079), Стив Айзерман (1063), Горди Хоу (1049) и Марсель Дионн (1040).

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Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Марио Лемье
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