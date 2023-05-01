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Сегодня, 21:00

Форвард СКА Грошев подписал контракт с «Тампой»

Максим Грошев.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий Максим Грошев заключил трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Тампа-Бэй», сообщает Twitter-аккаунт «Молний». 21-летний хоккеист был выбран «Тампой» в третьем раунде (85-е место) на драфте НХЛ в 2020 году.

В прошедшем сезоне он принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ за СКА, набрав 6 (4+2) очков. Также форвард заработал 18 (9+9) баллов в 22 матчах за «СКА-Нева» в розыгрыше ВХЛ сезона-2022/2023.

«Тампа» проиграла «Торонто» (счет в серии — 2-4) в первом раунде плей-офф и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли.

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