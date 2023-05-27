Нападающий СКА Хуснутдинов о финале Кубка Стэнли: «Буду болеть за Бобровского»

Сегодня, 11:46
Нападающий СКА Марат Хуснутдинов рассказал о том, что смотрит матчи чемпионата мира по хоккею и игры Кубка Стэнли.
— Следите за чемпионатом мира? Сегодня полуфиналы: Канада — Латвия и США — Германия. Вы за кого?
— Получилась интересная развязка, посмотрим, может, еще латыши возьмут ЧМ, — передает слова Хуснутдинова корреспондент «СЭ» Сергей Жуков.
— Следите за Кубком Стэнли?
— Обязательно.
— Кто сейчас фаворит для вас?
— Сейчас буду больше за Бобровского болеть.
«Флорида», в составе которой выступает российский вратарь Сергей Бобровский, вышла в финал Кубка Стэнли, в котором встретится с победителем полуфинала «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-1).