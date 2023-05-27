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Сегодня, 11:46

Нападающий СКА Хуснутдинов о финале Кубка Стэнли: «Буду болеть за Бобровского»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий СКА Марат Хуснутдинов рассказал о том, что смотрит матчи чемпионата мира по хоккею и игры Кубка Стэнли.

— Следите за чемпионатом мира? Сегодня полуфиналы: Канада — Латвия и США — Германия. Вы за кого?

— Получилась интересная развязка, посмотрим, может, еще латыши возьмут ЧМ, — передает слова Хуснутдинова корреспондент «СЭ» Сергей Жуков.

— Следите за Кубком Стэнли?

— Обязательно.

— Кто сейчас фаворит для вас?

— Сейчас буду больше за Бобровского болеть.

«Флорида», в составе которой выступает российский вратарь Сергей Бобровский, вышла в финал Кубка Стэнли, в котором встретится с победителем полуфинала «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-1).

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК СКА
ХК Флорида Пантерз
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