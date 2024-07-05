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Сегодня, 08:30

Проспект «Нэшвилла» Сурин — о драфте: «Выходит первый человек, и думаешь: «Блин, почему не я?»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий Егор Сурин, выбранный на драфте-2024 «Нэшвиллом» под 22-м номером, в интервью «СЭ» рассказал о церемонии, которая прошла в Лас-Вегасе.

— Какие впечатления оставила церемония драфта?

— Это событие, которое я буду помнить всю жизнь. Это дается не каждому. Больше всего зацепила сама подготовка к представлению. Выходит первый человек. Казалось бы, все понимают, кто им будет, но все равно думаешь: «Блин, почему не я?» Начинается легкое волнение. Доходит до десятого пика, и уже мысли в голове: «Может, меня вообще не выберут в первом раунде». И когда слышишь, как со сцены говорят From Lokomotiv, Yaroslavl... Эмоции накрывают. Я даже не помню, как дошел до сцены. Никуда не смотрел, сердце билось. Это самый крутой момент, когда выходишь на сцену и надеваешь майку клуба.

— Перед драфтом игроки еще прошли инструктаж, как выходить на сцену. Это тоже усилило томительное ожидание?

— Это больше добавило интереса. Мы первый раз на драфте. Вроде бы смотрел, как все проходило год назад, но, когда попадаешь сам, все равно спрашиваешь: что делать, как выходить? Все это сделано, чтобы не опозориться.

— Предчувствие, что именно «Нэшвилл» выберет вас, было?

— Я очень круто пообщался с «Нэшвиллом». Но это была не единственная команда, с которой хорошо прошло интервью. Я думал, что уйду с места 14-15-го. Но это драфт, ничего не угадаешь. Когда выбор подошел к двадцатке, думал, что могут забрать «Айлендерс» или «Монреаль». А когда стал выбирать «Нэшвилл», я был уверен, что это буду я. Я сам хотел в попасть в команду, хорошо провел интервью — так что, можно сказать, предчувствие было.

Егор Сурин. «Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
Егор Сурин
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