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Сегодня, 08:11

Форвард «Тампы» Эйссимонт: «Кучеров направлял нас на протяжении всего матча»

Алина Савинова
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Нападающий «Тампы» Майкл Эйссимонт оценил вклад Никиты Кучерова в победу команды над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).

«Думаю, все начало получаться после того, как Кучеров забросил шайбы и показал нам, что нужно играть жестко. Он направлял нас сегодня всю ночь. Это касается не только результата, но и его игры в целом», — приводит пресс-служба НХЛ слова Эйссимонта.

В этой встрече 30-летний Кучеров набрал 5 (1+4) очков.

На данный момент «Тампа» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Оттава» с 8 баллами идет на 15-й строчке.

Источник: https://www.nhl.com/news/tampa-bay-lightning-ottawa-senators-game-recap-november-4
Никита Кучеров
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