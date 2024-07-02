Тарасенко получил контрактное предложение от «Питтсбурга»

Российский нападающий Владимир Тарасенко может стать игроком «Питтсбурга», сообщает журналист Джош Йох в своих социальных сетях.

По данным источника, руководство «Пингвинз» сделало контрактное предложение 32-летнему форварду. Под потолком зарплат у «Питтсбурга» еще есть 4,3 миллиона долларов. Отмечается, что Тарасенко также интересуются несколько других клубов НХЛ.

В первой части минувшего сезона НХЛ Тарасенко выступал за «Оттаву». На его счету 57 проведенных матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил 17 шайб и отдал 24 результативные передачи.

В марте 2024 года Тарасенко был обменян во «Флориду», в составе которой стал обладателем Кубка Стэнли. Хоккеист провел 19 матчей за «Пантерз» в регулярном чемпионате, набрав 14 (6+8) очков. В плей-офф НХЛ Тарасенко принял участие в 24 встречах, забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. Сейчас россиянин является неограниченно свободным агентом.