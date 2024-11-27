Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:10

Форвард «Торонто» Гребенкин рассказал, чему его научила игра в АХЛ

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Нападающий клуба НХЛ «Торонто» Никита Гребенкин рассказал, что Опыт игры в АХЛ помог осознать, что можно действовать на льду еще жестче.

«АХЛ на данном этапе мне помогла тем, что я понял североамериканский хоккей, понял правила игры, что можно играть гораздо жестче. Много моментов, которые по-другому смотрятся здесь, нежели в России. Мне нравится играть в хоккей, нравится, когда много болельщиков приходит на матчи. Они платят за это деньги и хотят увидеть шоу. В том моменте я старался помочь команде, завести ее и показать себя. Я никогда не играл на арене Scotia Bank и хотел себя проявить. То, что я дал пять и завел болельщиков, в этом нет ничего такого, я это делал и в России. Если же ты осознаешь, что команде нужно отыгрываться и нужен дополнительный импульс, то ты это делаешь», — приводит слова Гребенкина ТАСС.

21-летний нападающий набрал 10 (4+6) очков за 13 игр в составе фарм-клуба «Торонто».

Источник: ТАСС
АХЛ
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Никита Гребенкин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Сегодня
Вчера
Неделя