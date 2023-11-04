Кузьменко прокомментировал реакцию на свой гол в ворота «Сан-Хосе»: «Сразу же подъехал, извинился»

Сегодня, 00:30
Форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко в интервью «СЭ» объяснил реакцию на свой гол в ворота «Сан-Хосе» (10:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
— Вы, забив шестой гол, сразу подъехали к вратарю «Сан-Хосе» Каппо Кахконену, которого невольно задели после того, как нанесли голевой бросок.
— Да, немножко неприятная ситуация получилась. Я был очень близко к вратарю и бросил в последний момент. Катился — и не успел убрать колено, которым ударил вратаря по голове. Сразу же подъехал, извинился. Самое главное — здоровье.
— Его заменили из-за этой травмы, или потому что меньше чем за полтора периода пропустил шесть голов?
— Не знаю. Надеюсь, у него со здоровьем все хорошо.