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НХЛ

Сегодня, 00:30

Кузьменко прокомментировал реакцию на свой гол в ворота «Сан-Хосе»: «Сразу же подъехал, извинился»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрей Кузьменко.
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Форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко в интервью «СЭ» объяснил реакцию на свой гол в ворота «Сан-Хосе» (10:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Вы, забив шестой гол, сразу подъехали к вратарю «Сан-Хосе» Каппо Кахконену, которого невольно задели после того, как нанесли голевой бросок.

— Да, немножко неприятная ситуация получилась. Я был очень близко к вратарю и бросил в последний момент. Катился — и не успел убрать колено, которым ударил вратаря по голове. Сразу же подъехал, извинился. Самое главное — здоровье.

— Его заменили из-за этой травмы, или потому что меньше чем за полтора периода пропустил шесть голов?

— Не знаю. Надеюсь, у него со здоровьем все хорошо.

Андрей Кузьменко. «Зачем грузиться числом голов? Хочу просто помочь «Ванкуверу» далеко пройти в плей-офф». Интервью Кузьменко после 10:1 с «Сан-Хосе»
Андрей Кузьменко
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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