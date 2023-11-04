Кузьменко: «Михеев — красавец. Хочется так же помогать ему, как Илюха — мне»

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко в интервью «СЭ» высказался о своем партнере по звену и друге Илье Михееве.

— Вы играете в одном звене с Элиасом Петерссоном и Ильей Михеевым. Успеваете с соотечественником по-русски друг другу что-то подсказывать?

— Да, и очень много. После каждой смены мы с ним обсуждаем какой-то момент, как по-другому можно было сыграть. И с Пити так же обсуждаем — только по-английски. Мы с Илюхой приверженцы того, что всегда надо разговаривать, и так научишься лучше понимать партнера. Сможешь уже иногда отдавать ему пас не глядя, зная, что он туда едет и там обязательно окажется. Потому что мы уже миллион раз это обсуждали, и оно отработано, отточено до мельчайших деталей. Разговор внутри тройки — это, считаю, всегда улучшает вашу игру.

— Рады за Михеева, что он после восьми месяцев восстановления набирает очки уже в пяти матчах подряд, в том числе забил в Сан-Хосе?

— Он вообще красавец! Я за него безумно рад. Хочется так же помогать ему, как он мне помогает везде — и в игре, и вне ее. Болею за Илюху всей душой!

— А можете рассказать, как он помогает вам в неигровой обстановке?

— Особенно на тренировках. Не понимаю, когда тренеры начинают очень быстро говорить. Ты успеваешь перевести для себя только одно слово, а тебе сказали уже целое предложение, и ты перестаешь что-либо понимать. Когда говорят медленно — конечно, все понимаю. В этом плане от Илюхи получаю очень большую помощь.