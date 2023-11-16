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НХЛ

Сегодня, 11:48

Форвард «Ванкувера» Кузьменко обратился к болельщикам после матча с «Айлендерс»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко обратился к болельщикам после матча НХЛ с «Айлендерс» (4:3 ОТ). В этой встрече хоккеист отметился передачей. Кроме того, ему в лицо попала шайба после броска его одноклубника Джей Ти Миллера.

«Спасибо вам всем за вашу поддержку, все хорошо. Хорошая победа!» — написал Кузьменко в соцсетях.

Всего на счету россиянина в текущем регулярном чемпионате 14 (3+11) очков в 16 играх. «Ванкувер» набрал 23 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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