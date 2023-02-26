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НХЛ

Сегодня, 10:35

The Athletic: Овечкин был недоволен обменом Орлова в «Бостон»

Руслан Минаев
Орлов (слева), Евгений Кузнецов и Овечкин.
Фото Global Look Press
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин остался недоволен обменом защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова в «Бостон».

24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.

«Как мне сказал один из близких людей Овечкина, последняя пара недель была крайне тяжелой для него. Умер его отец, а близкого друга Дмитрия Орлова обменяли после 12 лет в «Вашингтоне».

Овечкин недоволен ситуацией, но понимает, почему генеральный менеджер клуба Маклеллан делает то, что делает», — написал журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Ранее стало известно о том, что Орлов должен дебютировать за свою новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», который пройдет 26 февраля.

В этом сезоне россиянин сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (3+16) очков.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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