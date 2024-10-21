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21 октября, 23:53

Овечкин: «Мичкову нужно оставаться спокойным и играть в свой хоккей. Матвей в надежных руках Знарка»

Руслан Минаев
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал совет форварду «Филадельфии» Матвею Мичкову по успешной карьере в НХЛ.

«Знаю ли я Мичкова? Да, мы виделись в России, но не более. Какие вызовы перед ним будут стоять? Мне кажется, ему нужно оставаться спокойным, играть в свой хоккей. Знаю, что Олег Знарок здесь (в «Филадельфии». — Прим. «СЭ»), поэтому он в надежных руках. Опять же, для меня, нужно просто оставаться спокойным и играть в свой хоккей — это самое важное. Если думать слишком много, то ничего не получится.

Мое отношение к молодым игрокам из России? Здорово, когда в лигу приходят талантливые игроки [из России], играют правильно. Это приносит удовольствие, и я желаю им только удачи», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Матвей Мичков. «Он решил, что хватит тратить время впустую». За океаном в восторге от дебютного дубля Мичкова в НХЛ

Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2023 под общим 7-м номером. Он проводит свой первых сезон в североамериканской лиге. В 5 матчах регулярного чемпионата 19-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка.

Бывший главный тренер СКА, «Динамо», «Ак Барса», а также сборных России и Латвии Олег Знарок в сентябре занял должность европейского консультанта клуба по развитию игроков и скаутингу «Филадельфии».

Александр Овечкин
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Хоккей
НХЛ
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