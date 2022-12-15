Овечкин: «Сын спросил: «Пап, как ты забил 3 гола «Чикаго»?» Я ответил: «Это моя работа»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о реакции сына на хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3).

«Мой сын спросил меня сегодня: «Пап, как ты забил три гола «Чикаго»?» Я ответил: «Это моя работа», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

На счету Овечкина на данный момент 800 голов в НХЛ. Он является третьим игроком с таким показателем в истории лиги . Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

У Овечкина и его супруги Анастасии Шубской два сына: Сергей (2018 г.р.) и Илья (2020 г.р.).