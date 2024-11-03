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Форвард «Вашингтона» Строум — об Овечкине: «С ним весело играть»

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Дилан Строум восхитился игрой партнера по команде Александра Овечкина.

В воскресенье, 3 ноября, 39-летний россиянин отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (7:2).

«Я говорил партнерам, что когда Овечкин забивает, он забивает пачками, так что будьте готовы. Это было три матча назад. Он просто всегда находит способ открыться. У него, очевидно, отличный бросок. Надо стараться пасовать ему как можно чаще, с ним весело играть», — приводит слова Строума пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин. 35 голов до Гретцки! Овечкин разыгрался, а «Вашингтон» смял «Коламбус» за 15 минут

Овечкин достиг отметки в 704 голевых паса за карьеру в лиге. Он опередил Джереми Реника (702) и вышел на чистое 59-е место по этому показателю в истории НХЛ. Также российский форвард сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в североамериканской лиге до 35 шайб.

Александр Овечкин
Дилан Строум
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