Форвард «Вашингтона» Дюбуа рассказал историю об Овечкине, которая его потрясла

Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от знакомства с Александром Овечкиным.

— Какой факт об Овечкине вы расскажете с наибольшим удовольствием?

— Я играю с Ови менее полугода, и тем не менее у меня накопилось о нем уже достаточно историй. Самая впечатляющая из них приключилась, собственно, прямо тогда, когда меня сюда обменяли. От кого, думаете, сразу после этого получил первую эсэмэску?

— Кажется, догадываюсь.

— Да, от Овечкина. И вскоре после этого — первый же телефонный звонок. Это уже заслуживает уважения, вспоминая, кто он есть, но и это еще не все.

— Интригуете.

— Это был мой день рождения, о чем Алекс, как вы понимаете, знать совершенно не обязан. А сам он в тот момент находился на отдыхе, кажется, в Турции. И тем не менее нашел время, чтобы мне набрать, пожелать счастливого дня рождения и сказать: «Добро пожаловать в команду!»

Честно говоря, я от всего этого немного ошалел. Когда ты пацаном с восхищением наблюдаешь за человеком на льду, а потом проходит много лет, и в один прекрасный день тебя обменивают в команду, в которой он по-прежнему выступает, первым делом думаешь: «О, я буду играть с ним!» Но сразу же после этой новости получить от такого человека звонок... Это по-настоящему крутой момент в моей карьере.

— Удивились, что Александр, получив перелом ноги, начал забивать в прежнем режиме сразу после полуторамесячного восстановления?

— Да, но это просто Ови! Он один такой — и во многих смыслах. По тому, как играет на площадке, по его неповторимой личности за ее пределами. Но и по таким вот вещам. Мы обсуждали это с парнями — Овечкин ведь получал сотни сумасшедших ударов за двадцать лет карьеры в НХЛ! Всегда играл жестко, шел в форчек — и против него действовали так же.

Не так часто встретишь, чтобы суперзвезды до такой степени не щадили себя и были настолько задействованы в физической борьбе. И почти всю карьеру у него обходилось без серьезных травм. Сейчас одна случилась, но Александр восстановился и снова стал собой. А сочетание стиля его игры со здоровьем — то, что станет частью легенды. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы дальше снова обходилось без травм!

Овечкин забил 892 гола за карьеру в НХЛ. Ему осталось забросить еще 3 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне