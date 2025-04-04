Форвард «Вашингтона» Дюбуа рассказал, как жена Овечкина сварила борщ для всей команды

Нападающий «Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что является большим поклонником русской кухни.

— Владислав Гавриков рассказывал мне, что вы большой поклонник русской кухни и, в частности, борща. У вас еще не было шанса сходить с Овечкиным в какой-нибудь ресторан русской национальной кухни?

— Однажды его жена сделала борщ на всю команду, который Ови притащил сюда, в раздевалку. И он был по-настоящему хорош. А опыта, связанного с вашей кухней, у меня много еще со времен выступлений с парнями вроде Гаврикова, Панарина, Бобровского. В Нью-Йорке есть действительно классный русский ресторан — «Марьиванна». Бывал в нем несколько раз. Раньше, как мне рассказывали, такой же был и в Вашингтоне, но, к сожалению, к моменту моего приезда в «Кэпиталз» закрылся. В противном случае мы бы уже давно в таком заведении с Овечкиным побывали. Но, надеюсь, это еще где-нибудь получится.

Овечкин забил 892 гола за карьеру в НХЛ. Ему осталось забросить еще 3 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.