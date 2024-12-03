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Сегодня, 11:24

Форвард «Вашингтона» Дюбуа удивился форме Овечкина после возвращения на лед

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Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал состояние форварда Александра Овечкина после травмы. 2 декабря капитан «Кэпиталз» вернулся к тренировкам на льду.

«Я не верю, что он настоящий, если честно. Прошло две недели после перелома ноги, а он уже на льду. Он машина. Здорово видеть его снова на льду. Он выглядел счастливым и взволнованным. Мы тоже все были взволнованы. Это хороший знак и шаг в правильном направлении», — приводит слова Дюбуа сайт НХЛ.

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Пьер-Люк Дюбуа
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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