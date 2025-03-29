Форвард «Вашингтона» Эллер: «Для меня Овечкин уже лучший снайпер всех времен. Просто надо дождаться»

29 марта, 08:40
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер в интервью RG.org высказался о капитане «столичных» Александре Овечкине.
«Для меня он уже лучший снайпер всех времен, нам просто нужно дождаться, когда это будет официально зафиксировано в книгах рекордов. Так что я счастлив. Быть частью истории — это большая привилегия и большая честь делить с ним лед, раздевалку и множество моментов», — сказал Эллер.
На счету 39-летнего россиянина 889 шайб в НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), ему осталось 6 голов.
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.
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