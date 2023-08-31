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Форвард «Вашингтона» Хагелин завершил карьеру из-за травмы глаза

Алина Савинова
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Шведский хоккеист Карл Хагелин в социальных сетях объявил о завершении игровой карьеры.

«Это была удивительная погоня, но она закончилась. К сожалению, моя травма глаза слишком серьезна, чтобы продолжать играть в любимую игру. Я очень благодарен за все те воспоминания, которые подарил мне хоккей, я любил его каждый день. Я буду скучать по ежедневным сражениям с моими партнерами по команде, по взлетам и падениям в течение сезона. Ничто так не радовало меня, как выход на лед перед 20 тысячами страстных болельщиков», — написал он.

Также игрок поблагодарил своих товарищей по команде, тренеров, сотрудников, с которыми взаимодействовал, и семью за поддержку. По его словам, он исполнил свою мечту.

Швед выступал за такие команды, как «Рейнджерс», «Анахайм», «Лос-Анджелес», «Питтсбург» и «Вашингтон», игроком которого стал в 2019 году. В марте 2022-го Хагелин во время тренировки получил разрыв сосудистой оболочки глаза после попадания в него клюшкой. Хоккеист перенес две операции, однако частично потерял зрение.

35-летний нападающий вместе с «Питтсбург» выигрывал Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах. В составе сборной Швеции он стал серебряным призером Олимпийских игр 2014 года.

Карл Хагелин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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