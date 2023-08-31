Форвард «Вашингтона» Хагелин завершил карьеру из-за травмы глаза

Сегодня, 09:11
Шведский хоккеист Карл Хагелин в социальных сетях объявил о завершении игровой карьеры.
«Это была удивительная погоня, но она закончилась. К сожалению, моя травма глаза слишком серьезна, чтобы продолжать играть в любимую игру. Я очень благодарен за все те воспоминания, которые подарил мне хоккей, я любил его каждый день. Я буду скучать по ежедневным сражениям с моими партнерами по команде, по взлетам и падениям в течение сезона. Ничто так не радовало меня, как выход на лед перед 20 тысячами страстных болельщиков», — написал он.
Также игрок поблагодарил своих товарищей по команде, тренеров, сотрудников, с которыми взаимодействовал, и семью за поддержку. По его словам, он исполнил свою мечту.
Швед выступал за такие команды, как «Рейнджерс», «Анахайм», «Лос-Анджелес», «Питтсбург» и «Вашингтон», игроком которого стал в 2019 году. В марте 2022-го Хагелин во время тренировки получил разрыв сосудистой оболочки глаза после попадания в него клюшкой. Хоккеист перенес две операции, однако частично потерял зрение.
35-летний нападающий вместе с «Питтсбург» выигрывал Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах. В составе сборной Швеции он стал серебряным призером Олимпийских игр 2014 года.
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|Питтсбург
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|Флорида
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|Центральный дивизион
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|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
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|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|Эдмонтон
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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