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Сегодня, 10:42

Кузнецов — о поражении от «Сан-Хосе»: «Это тяжело, но в нашей игре были и позитивные моменты»

Руслан Минаев
Игроки «Вашингтона» празднуют заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Сан-Хосе» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это тяжело. После гола во втором периоде мы завелись. Но, к сожалению, отдали инициативу и не смогли вернуться в игру. В нашей игре были и позитивные моменты, мы можем занести некоторые вещи себе в актив. Обсудим, что мы делали неправильно, и исправим это в следующем матче», — сказал Кузнецов после игры.

«Вашингтон» потерпел 2-е поражение подряд после серии из 5 побед. «Кэпиталз» с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», Кузнецов забил гол

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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