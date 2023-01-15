Форвард «Вашингтона» Милано рассказал, как Кузнецов помог ему адаптироваться в клубе

Сегодня, 02:38
Нападающий «Вашингтона» Сонни Милано рассказал, как Евгений Кузнецов помог ему адаптироваться в команде.
Милано проводит первый сезон за «Кэпиталз», до этого он играл за «Коламбус» и «Анахайм».
«Он меня очень поддерживал. Поначалу я действовал очень робко, потому что не хотел допускать ошибок. Но Кузнецов помог мне улучшить мою игру, я очень благодарен ему за это», — приводит The Washington Post слова Милано.
В сезоне-2022/23 Милано набрал 19 (7+12) очков в 31 матче за «Вашингтон».