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Форвард «Вашингтона» Оши пропустит следующий сезон НХЛ из-за травмы спины

Алина Савинова
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«Вашингтон» отправил нападающего Ти Джей Оши в долгосрочный список травмированных.

Данное решение было принято по итогам медицинского обследования, которое 37-летний хоккеист прошел в среду, 18 сентября. На протяжении длительного времени Оши беспокоили боли в спине.

Ожидается, что игрок пропустит следующий сезон НХЛ. Его зарплата не будет учитываться в платежной ведомости.

«Прошлый сезон был сложным для меня, моей семьи и моих товарищей по команде, поскольку я боролся с хронической травмой спины, которая не позволяла мне играть. В межсезонье я пытался найти долгосрочные решения для моей травмы. Я остаюсь приверженным процессу, работаю и делаю все возможное, чтобы полностью восстановить здоровье. Я продолжу поддерживать моих товарищей по команде и помогать им любым возможным способом», — заявил Оши.

В минувшем сезоне форвард провел 52 матча за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 12 голами и 13 результативными передачами.

Ти Джей Оши
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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