Овечкин — о возвращении: «Рад вернуться в игру. Старался быть в форме насколько мог»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал возвращение на лед после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой».

39-летний россиянин в первом матче после травмы забил гол в ворота «Торонто» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Было здорово и тяжело. Очевидно, что ритм и скорости были другими. Но знаете, я выдержал и мы победили. Этот месяц выдался тяжелым. Я старался быть в форме настолько насколько мог. Я рад, что смог вернуться в игру», — цитирует Овечкина ESPN.

Также форвард ответил на вопрос о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Просто играю день за днем, смена за сменой. И стараюсь сделать все возможное», — сказал Овечкин.

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.