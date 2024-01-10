Форвард «Вашингтона» Овечкин не смог провести полноценную тренировку с командой

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин присоединился к команде на утренней тренировке, сообщает The Hockey News.

Однако, как отмечает источник, 38-летний хоккеист провел лишь часть занятия и покинул его досрочно. На данный момент неизвестно, примет ли он участие в домашнем матче против «Сиэтла», который пройдет в ночь на 12 января.

Россиянин получил повреждение в матче против «Каролины» 5 января. В третьем периоде он столкнулся с форвардом «Харрикейнз» Джорданом Стаалом, но смог продолжить игру. После этого Овечкин пропустил две тренировки «Вашингтона».

Всего в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий провел 38 матчей и набрал 26 (8+18) очков.