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Сегодня, 12:59

Овечкин: «Матч звезд НХЛ — хорошая возможность сыграть с лучшими хоккеистами и здорово провести время»

Мария Гусева
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от Матча звезд НХЛ сезона-2022/23.

«К сожалению, иногда не получается поехать на Матч звезд НХЛ по разным причинам. Но если есть шанс поехать туда, это хорошая возможность показать себя и сыграть с лучшими хоккеистами, повеселиться, здорово провести время, разделить приятные моменты с детьми», — цитирует пресс-служба НХЛ Овечкина.

37-летний россиянин примет участие в событии 8-й раз в карьере. Приглашали форварда намного чаще, но ранее Овечкин пять раз отказывался. Пропуск Матча звезд нападающий объяснял разными причинами, в том числе желанием восстановиться и подготовиться к решающей части сезона.

Матч звезд НХЛ-2022/23 пройдет во Флориде 3 и 4 февраля.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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