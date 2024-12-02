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Сегодня, 18:13

Овечкин приступил к тренировкам на льду

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин начал тренировки на льду, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

«Алекс Овечкин начал легкие прокаты. Вот он, в спортивном костюме на утренней тренировке», — написал журналист в соцсети.

39-летний форвард 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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