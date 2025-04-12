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12 апреля, 17:59

Овечкин пропустит матч с «Коламбусом»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса», рассказал журналистам главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.

39-летнему российскому форварду предоставлен отдых.

Овечкин в этом сезоне провел 62 матча и набрал 70 (42+28) очков. «Вашингтон» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 109 очков после 78 игр.

Матч «Коламбус» — «Вашингтон» состоится 12 апреля. Начало — в 19.30 мск.

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Александр Овечкин
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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