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Сегодня, 18:31

Форвард «Вашингтона» Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после травмы провел очередную тренировку на льду, сообщает журналист Тарик эль-Башир в своих соцсетях.

В понедельник 39-летний россиянин занимался индивидуально в течение 20 минут, проводя раскатку на льду.

19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в результате столкновения с нападающим «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря капитан «Вашингтона» приступил к облегченным тренировкам на льду.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб. Ранее стало известно, что Гретцки будет сопровождать российского хоккеиста, когда до его рекорда останется четыре гола.

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Александр Овечкин
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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