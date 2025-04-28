Овечкин вылетел на скамейку запасных «Монреаля» после неудачного силового приема

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин совершил неудачную попытку силового приема в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (5:2).

В одном из эпизодов в первом периоде российский форвард вылетел на скамейку запасных «Канадиенс» после попытки сделать хит на защитнике Александре Каррье. Зрители одобрительно встретили падение капитана «Кэпиталз».

Во втором периоде Овечкин был наказан двухминутным штрафом за блокировку форварда «Монреаля» Джейка Эванса. «Канадиенс» реализовали большинство и повели в счете 2:1.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 2:00 мск.