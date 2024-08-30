Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал смерть братьев Годро

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши отреагировал на смерть братьев Джонни и Мэттью Годро.

«Мысли и молитвы семье Годро. Так невероятно грустно», — написал Оши в своем аккаунте в социальных сетях.

В пятницу, 30 августа, стало известно о том, что 31-летний хоккеист вместе с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем. Спустя 11 часов после случившегося «Коламбус» подтвердил трагическое событие.

В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.