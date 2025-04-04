Уилсон о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Никто никогда не думал, что это может произойти»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поделился мнением о том, что Уэйн Гретцки посетит матч против «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец будет смотреть игру вместе с комиссионером НХЛ Гэри Бэттмэном.

«Это больше, чем игра [против «Чикаго»]. Это больше, чем хоккей. Это же «Великий». Никто никогда не думал, что это когда-нибудь произойдет», — цитирует Уилсона пресс-служба НХЛ.

В ночь на субботу, 5 апреля, «Вашингтон» примет «Чикаго». Начало матча — в 2.00 по московскому времени.

Овечкин забросил 892 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, занимая второе место по этому показателю. Уэйн Гретцки остается лидером с 894 голами.

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