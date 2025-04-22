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Сегодня, 08:23

Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — зверь, машина. Он забивает и заряжает команду энергией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон ответил на вопрос об игре одноклубника Александра Овечкина в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ).

39-летний россиянин оформил дубль, впервые в карьере забив победную шайбу в овертайме матча плей-офф НХЛ. Первый гол Овечкин забил с передачи Уилсона.

«Очевидно, это выглядело довольно знакомо. Я поднял глаза, и он оказался в той же позиции. Опасной, если я могу отдать ему шайбу. Когда я вижу, что он получает свободное пространство, мне просто хочется записать это на пленку. Он может забить откуда угодно. Отличный бросок.

Он зверь. Он машина. Когда он на льду, это заряжает команду энергией. Он забивает голы, делает все. Вот, что делает лидер», — приводит слова Уилсона пресс-служба НХЛ.

«Кэпиталз» открыли счет в серии — 1-0. Следующий матч состоится в Вашингтоне 24 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени.

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