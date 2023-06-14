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Сегодня, 14:16

Форвард «Вегаса» Барбашев может провести день с Кубком Стэнли в Майами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев из-за запрета привозить Кубок Стэнли в Россию может провести свой день с трофеем в Майами, рассказал агент игрока Дэн Мильштейн.

«К громадному сожалению, в этом году Кубок Стэнли не отдадут в Россию, поэтому Ваня заберет его в Северной Америке. Скорее всего, это будет в Майами, где по традиции каждый год на яхте мы отмечаем победы игроков», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

27-летний россиянин стал двукратным обладателем трофея. «Вегас» в пятом матче финала Кубка Стэнли обыграл дома «Флориду» со счетом 9:3, счет в серии 4-1.

Иван Барбашев (№49) и&nbsp;Джек Айкел с&nbsp;Кубком Стэнли. «Это какая-то сказка». Российский форвард вошел в историю с «Вегасом» и взял второй Кубок Стэнли

Источник: ТАСС
Иван Барбашев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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