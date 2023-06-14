Форвард «Вегаса» Барбашев может провести день с Кубком Стэнли в Майами

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев из-за запрета привозить Кубок Стэнли в Россию может провести свой день с трофеем в Майами, рассказал агент игрока Дэн Мильштейн.

«К громадному сожалению, в этом году Кубок Стэнли не отдадут в Россию, поэтому Ваня заберет его в Северной Америке. Скорее всего, это будет в Майами, где по традиции каждый год на яхте мы отмечаем победы игроков», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

27-летний россиянин стал двукратным обладателем трофея. «Вегас» в пятом матче финала Кубка Стэнли обыграл дома «Флориду» со счетом 9:3, счет в серии 4-1.