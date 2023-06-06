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НХЛ

Сегодня, 11:54

Барбашев о Маршессо: «Он голоден и считает, что этот год должен быть нашим»

Руслан Минаев
Джонатан Маршессо.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Вегаса» Иван Барбашев прокомментировал игру Джонатана Маршессо во втором матче с «Флоридой» (7:2) в финальной серии Кубка Стэнли.

Маршессо набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой матча, Барбашев — второй.

Канадец также повторил рекорд «Вегаса» по результативной серии в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

«Он голоден. Они уже были здесь [в финале] и проиграли, так что команда считает, что это должен быть наш год.

Вся команда, мы просто играем на победу, и мы все голодны, а когда все голодны, вы действительно хотите победить, и это то, что мы делаем», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Третий матч финальной серии «Флорида» — «Вегас» пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.

Джонатан Маршессо
Иван Барбашев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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