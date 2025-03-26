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26 марта, 13:02

Эпплтон — об Овечкине: «Ты думаешь, что сдерживаешь его, но это не так»

Сергей Разин
корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Форвард «Виннипега» Мэйсон Эпплтон после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2 ОТ) поделился мнением об игре форварда столичной команды Александра Овечкина.

«Он вот-вот станет величайшим снайпером в истории. Этот парень... Ты думаешь, что сдерживаешь его, но это не так. Нужно буквально касаться его, потому что его бросок смертелен. Нельзя просто стоять перед Овечкиным, потому что он может провести шайбу через тебя или объехать тебя. Это прирожденный снайпер. Если ты дашь ему хоть немного времени и пространства, он может тебя убить», — приводит слова Эпплтона официальный сайт НХЛ.

Овечкину осталось забросить пять шайб, чтобы сравняться по количеству голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ с канадцем Уэйном Гретцки. В ночь на среду 39-летний россиянин забросил шайбу в выездном матче с «Виннипегом».

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