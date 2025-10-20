Видео
20 октября, 02:13

Форварда «Флориды» Маршана оштрафовали на 5000 долларов США

Павел Лопатко

Нападающего «Флориды» Брэда Маршана оштрафовали на 5000 долларов США за неспортивное поведение в матче с «Баффало» (0:3), сообщила пресс-служба НХЛ.

Следства пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

В середине второго периода 37-летний канадец вступил в конфликт с защитником «Баффало» Расмусом Далином. Он прыгнул на него, когда тот стоял на коленях. В ситуацию вмешались другие игроки и судьи. После этого канадец забрал шлем Далина. На скамейке Маршан оторвал ремешок этого шлема.

Маршан получил двухминутные штрафы за блокировку и грубость.

Голкипер &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский.Что творится с чемпионом? У «Флориды» уже четыре поражения подряд, а Маршан психанул и включил режим крысы

В сезоне-2025/26 канадец в 7 матчах регулярного чемпионата набрал 6 (3+3) очков.

5

  • alehan.227472

    Такие игроки как Маршан, Ткачак, Беннет или Том Уилсон - украшение хоккея. Зрителям на трибунах нравится!

    20.10.2025

  • Neil

    На 5 тыс. долларов.. Ах да, сша!))) Точная информация, не канадских?))

    20.10.2025

  • Iron Maiden

    Все на контрактах и в хоккей хотят играть. А сломать Маршенда это просто, но потом дадут дискву матчей 5-10 и еще штраф от лиги, от клуба и потерей з/п. А Маршанд еще пару сезонов и закончит уже.

    20.10.2025

  • _Mike N_

    А могли бы сломать, например, колено быдло-Маршану. А так заплатит какие-то копейки и дальше будет быковать на льду, как ни в чем не бывало ! Стыдно иметь таких соотечественников !

    20.10.2025

  • Bibliotekar

    Штраф уровня чаевых в ресторане для звёзды НХЛ. А с Далином в следующей игре проведут разъяснительную работу Гаджович и Грир

    20.10.2025

    Брэд Маршан
    НХЛ
    ХК Флорида Пантерз
