Форварда «Флориды» Маршана оштрафовали на 5000 долларов США

Нападающего «Флориды» Брэда Маршана оштрафовали на 5000 долларов США за неспортивное поведение в матче с «Баффало» (0:3), сообщила пресс-служба НХЛ. Следства пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам. В середине второго периода 37-летний канадец вступил в конфликт с защитником «Баффало» Расмусом Далином. Он прыгнул на него, когда тот стоял на коленях. В ситуацию вмешались другие игроки и судьи. После этого канадец забрал шлем Далина. На скамейке Маршан оторвал ремешок этого шлема. Маршан получил двухминутные штрафы за блокировку и грубость. Что творится с чемпионом? У «Флориды» уже четыре поражения подряд, а Маршан психанул и включил режим крысы В сезоне-2025/26 канадец в 7 матчах регулярного чемпионата набрал 6 (3+3) очков.

alehan.227472 Такие игроки как Маршан, Ткачак, Беннет или Том Уилсон - украшение хоккея. Зрителям на трибунах нравится! 20.10.2025

Neil На 5 тыс. долларов.. Ах да, сша!))) Точная информация, не канадских?)) 20.10.2025

Iron Maiden Все на контрактах и в хоккей хотят играть. А сломать Маршенда это просто, но потом дадут дискву матчей 5-10 и еще штраф от лиги, от клуба и потерей з/п. А Маршанд еще пару сезонов и закончит уже. 20.10.2025

_Mike N_ А могли бы сломать, например, колено быдло-Маршану. А так заплатит какие-то копейки и дальше будет быковать на льду, как ни в чем не бывало ! Стыдно иметь таких соотечественников ! 20.10.2025