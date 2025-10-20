Форварда «Флориды» Маршана оштрафовали на 5000 долларов США

20 октября, 02:13
Нападающего «Флориды» Брэда Маршана оштрафовали на 5000 долларов США за неспортивное поведение в матче с «Баффало» (0:3), сообщила пресс-служба НХЛ.
Следства пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.
В середине второго периода 37-летний канадец вступил в конфликт с защитником «Баффало» Расмусом Далином. Он прыгнул на него, когда тот стоял на коленях. В ситуацию вмешались другие игроки и судьи. После этого канадец забрал шлем Далина. На скамейке Маршан оторвал ремешок этого шлема.
Маршан получил двухминутные штрафы за блокировку и грубость.
В сезоне-2025/26 канадец в 7 матчах регулярного чемпионата набрал 6 (3+3) очков.
alehan.227472
Такие игроки как Маршан, Ткачак, Беннет или Том Уилсон - украшение хоккея. Зрителям на трибунах нравится!
Neil
На 5 тыс. долларов.. Ах да, сша!))) Точная информация, не канадских?))
Iron Maiden
Все на контрактах и в хоккей хотят играть. А сломать Маршенда это просто, но потом дадут дискву матчей 5-10 и еще штраф от лиги, от клуба и потерей з/п. А Маршанд еще пару сезонов и закончит уже.
_Mike N_
А могли бы сломать, например, колено быдло-Маршану. А так заплатит какие-то копейки и дальше будет быковать на льду, как ни в чем не бывало ! Стыдно иметь таких соотечественников !
Bibliotekar
Штраф уровня чаевых в ресторане для звёзды НХЛ. А с Далином в следующей игре проведут разъяснительную работу Гаджович и Грир
