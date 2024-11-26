Форварду «Юты» Макбэйну поступают угрозы в интернете из-за травмы Овечкина

Нападающий «Юты» Джек Макбэйн получает угрозы в соцсетях после столкновения в матче регулярного чемпионата НХЛ с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным, в результате которого россиянин получил серьезную травму.

После инцидента в игре с «Ютой» (6:2) у Овечкина диагностирован перелом левой малоберцовой кости. Сообщалось, что 39-летний хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Как отмечает издание NHL Review, на странице Макбэйна участились гневные комментарии. Помимо оскорблений, некоторые пользователи соцсетей угрожают форварду физической расправой и даже желают смерти.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.