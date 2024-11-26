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Сегодня, 15:44

Форварду «Юты» Макбэйну поступают угрозы в интернете из-за травмы Овечкина

Алина Савинова
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Нападающий «Юты» Джек Макбэйн получает угрозы в соцсетях после столкновения в матче регулярного чемпионата НХЛ с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным, в результате которого россиянин получил серьезную травму.

После инцидента в игре с «Ютой» (6:2) у Овечкина диагностирован перелом левой малоберцовой кости. Сообщалось, что 39-летний хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Как отмечает издание NHL Review, на странице Макбэйна участились гневные комментарии. Помимо оскорблений, некоторые пользователи соцсетей угрожают форварду физической расправой и даже желают смерти.

&laquo;Вашингтон&raquo; проиграл &laquo;Нью-Джерси&raquo; (2:3) в&nbsp;матче регулярного чемпионата НХЛ. 24&nbsp;ноября 2024 года. «Вашингтон» расклеился без Овечкина. Впервые в сезоне проиграли два раза подряд и начали мучиться в атаке

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

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