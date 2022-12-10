Драйзайтль вступил в перепалку с вратарем «Миннесоты» Флери. Капризов и Макдэвид вмешались

Драйзайтль и Макдэвид вступили в перепалку с Капризовым и вратарем Флери

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль вступил в перепалку с вратарем «Миннесоты» Марком-Андре Флери в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

После того, как голкипер снял перчатку, держась за руку после столкновения в предыдущем моменте, Драйзайтль начал играться с ней клюшкой. Флери тут же схватил немецкого форварда за шею и снял с него шлем.

К потасовке подключились Кирилл Капризов и Коннор Макдэвид. Впрочем, продолжения не вышло — россиянин и канадец только придерживали друг друга за свитера.