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Сегодня, 09:00

Драйзайтль вступил в перепалку с вратарем «Миннесоты» Флери. Капризов и Макдэвид вмешались

Драйзайтль и Макдэвид вступили в перепалку с Капризовым и вратарем Флери
Руслан Минаев
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль вступил в перепалку с вратарем «Миннесоты» Марком-Андре Флери в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

После того, как голкипер снял перчатку, держась за руку после столкновения в предыдущем моменте, Драйзайтль начал играться с ней клюшкой. Флери тут же схватил немецкого форварда за шею и снял с него шлем.

К потасовке подключились Кирилл Капризов и Коннор Макдэвид. Впрочем, продолжения не вышло — россиянин и канадец только придерживали друг друга за свитера.

Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Марк-Андре Флери
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Эдмонтон Ойлерз
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