Журналист Фридман: «Сорокин борется с какой-то проблемой, но «Айлендерс» очень скрытные»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман предположил, что российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин испытывает определенные трудности.

«Трудно говорить о таком в межсезонье, но, думаю, Сорокин борется с какой-то проблемой. Агент ничего не скажет из-за уважения к генеральному директору Лу Ламорелло», — цитирует Фридмана Eyes on Isles.

Журналист отметил, что послал запрос в клуб, но так и не получил ответа.

«Айлендерс» очень скрытные, как и их генеральный директор», — добавил он.

В сезоне-2023/24 29-летний Сорокин сыграл 56 матчей за «Айлендерс». При нем команда выиграла 25 встреч и потерпела 31 поражение (12 — в овертайме). Россиянин выступает в НХЛ с 2021 года.