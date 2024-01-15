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НХЛ

Сегодня, 01:28

Фридман: «Самсонов выйдет в старте «Торонто» на матч с «Детройтом»

Сергей Разин
корреспондент
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», сообщает инсайдер Элиотт Фридман.

Как сообщает журналист, 26-летний россиянин выйдет в стартовом составе.

Самсонов был отправлен на драфт отказов, однако не был выбран ни одним клубом и был переведен «Торонто» в АХЛ.

В текущем сезоне вратарь провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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