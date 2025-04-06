Фридзон назвал момент, который расстраивает его в рекорде Овечкина

Призер Олимпийских игр, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в интервью «СЭ» поделился эмоциями от рекорда своего близкого друга Александра Овечкина.

— Приготовили ли какие-то специальные слова, когда Александр забросит 895-ю шайбу?

— Ничего не готовил. Признаюсь, мы никогда не говорили о рекорде. Никогда. Просто общаемся на разные темы, много юморим. Как обычные нормальные пацаны. Единственное, что могу сказать на эту тему, что теперь Саша встал в один ряд с Месси, Роналду, Леброном, Джорданом, Болтом, Джоковичем, Федерером. С такими великими спортсменами. Он имеет полное право соседствовать с ними во всех списках лучших в истории. Посмотри, какие люди пишут Овечкину? Кто бы мог подумать об этом 20 лет назад? При этом есть еще один момент, который меня расстраивает.

— Поделитесь?

— К большому сожалению, отец Саши не увидел этот момент. Он его воспитал. Возил его в детстве на секцию, проводил с ним очень много времени. Знаю это и от Саши, и от Михаила Викторовича. Знаю, что Саше его очень не хватает, но это жизнь.

Слава богу, что мама была рядом (Татьяне Николаевне низкий поклон) и Настя. Семья и близкие — это не 100, а 200 процентов необходимости. Для него это важно. Он шел к этому очень долго. Перед началом текущего сезона Саша понимал, что будет тяжело. Поэтому летом очень тщательно тренировался. Поверь, я следил за этим. Так что он достоин как никто.

В этом году у них отличная команда, великолепная атмосфера в раздевалке. Они могут побороться еще и за Кубок Стэнли. Я хочу сделать визу и приехать на плей-офф. Посмотреть все матчи вживую и вместе вернуться в Москву. Такие мысли вслух, надеюсь, получится оформить все документы.

5 апреля 39-летний Овечкин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

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