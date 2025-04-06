Фридзон объяснил, почему чаще обыгрывает Овечкина в переводного

Призер Олимпийских игр, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в интервью «СЭ» рассказал о совместном досуге с Александром Овечкиным.

— В чем секрет вашего долголетия? В этом году вам обоим исполнится 40 лет.

— Следить за собой. Питание, сон, восстановление, банные процедуры. Вы же знаете, как я люблю баню. Саша тоже большой любитель. При этом могу сказать, что возраст все равно не обманешь. Даже самые великие не могут это делать. Леброн тратит на свое восстановление по 2 миллиона долларов за сезон, а может, и больше. И у него все равно есть травмы. Он допускает ошибки, которые раньше не делал. Так что в этом вопросе невозможно обмануть природу.

— Расскажите, как вы проводите время вместе?

— Мы играем в переводного дурака. На отдыхе любим размяться в пляжном волейболе. Но чаще всего просто общаемся.

— Кто чаще выигрывает в переводного?

— Мне в этом нет равных. Извини, брат, но баскетбол — вид спорта, где надо больше думать.

5 апреля 39-летний Овечкин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

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