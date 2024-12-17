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Сегодня, 12:25

Фридзон оценил подход НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Микеле Антонов
Корреспондент
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Играющий президент «Десны» и друг нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Виталий Фридзон в разговоре с «СЭ» оценил подход НХЛ к освещению погони россиянина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Считаю, это правильно. Видели же в НБА, когда Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара. Они остановили матч, отдали мяч. Считаю, так и должно быть. Слышал, что сам Гретцки будет ездить на матчи, когда Овечкин сможет побить [рекорд]. Считаю, это хорошая идея. Тем более в Америке любят шоу. Любят, когда бьют рекорды. Для них это очень много значит. Супер! Почему нет», — сказал Фридзон «СЭ».

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что он вместе с Гретцки начнет посещать игры «Кэпиталз», когда Овечкин будет в четырех шайбах от рекорда.

В текущем сезоне россиянин забил 15 шайб в 18 матчах регулярного чемпионата. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения канадца Овечкину осталось 26 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Виталий Фридзон
Уэйн Гретцки
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