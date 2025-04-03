Фридзон об Овечкине: «Когда Саня приедет в Россию, думаю, наш президент отметит его. Они хорошо знакомы, общаются»

Бронзовый призер Олимпиады-2012 по баскетболу, чемпион Евролиги и друг нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Виталий Фридзон поделился с «СЭ» мнением о том, как хоккеиста будут встречать в России после того, как он установит рекорд по голам в истории НХЛ.

В ночь на 3 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:5) Овечкин забил гол, который стал для него 892-м в лиге. Форвард отстает от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки на 2 шайбы.

«Когда Саша побьет рекорд, планируется невероятное празднование какое-то. Должны остановить матч на 5-7 минут и что-то вручить. Нужно ли по-особенному отметить это в Росиии? Не знаю даже. Саня ведь сам довольно скромный, не любит все эти награждения. Думаю, это должны отметить, ведь все ждут этого. Когда Саня приедет в Россию, думаю, наш президент отметит его. Они хорошо знакомы, общаются. Все этого ждут», — сказал Фридзон «СЭ».

«Вашингтон» проведет следующий матч 5 апреля против «Чикаго». Александру Овечкину нужно забить 3 гола в оставшихся 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ, чтобы стать лучшим снайпером в истории лиги.

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