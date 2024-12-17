Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:40

Фридзон рассказал о забавном диалоге с Овечкиным по поводу рекорда Гретцки

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Играющий президент «Десны» и друг нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Виталий Фридзон в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о рекорде канадца Уэйна Гретцки.

«Хотелось бы увидеть вживую. На следующий год как раз сделаю визу, прилечу. Все равно у него еще два года контракта. Сказал: «На следующий год вместе будем наблюдать за твоим рекордом». Он говорит: «Не-не, постараюсь в этом году». Ну давай, чем быстрее, тем лучше ха-ха», — сказал Фридзон «СЭ».

В субботу, 14 декабря, Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке. Позже на пресс-конференции главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что окончательное решение по поводу возможной поездки Овечкина в Даллас и Чикаго пока не принято.

Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Александр Овечкин
Виталий Фридзон
Читайте также
Станкович в Сербии попал в скандал. Что происходит в «Спартаке» 17-12-2024
СК возбудил дело о теракте и убийстве после гибели генерала Кириллова
Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой
Препарат фенибут свободно продают в Сети под видом БАДов для роста мышц
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве. Что известно к этому часу
Биография Софьи Акатьевой: карьера и жизнь российской фигуристки
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Фридзон оценил подход НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки
Фридзон — об Овечкине: «Он полетел с командой на выезд»
Карбери — о восстановлении Овечкина: «Теперь он снова интегрирован в группу и находится в составе»
Источник: Овечкин отправился с «Вашингтоном» на выездную серию
Плющев о намерении Овечкина вернуться до конца года: «У него хватает моральных сил»
Представитель Овечкина опроверг поездку игрока на выездную серию с «Вашингтоном»
Сегодня
Вчера
Неделя