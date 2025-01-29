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Сегодня, 15:08

Фукале: «Не знаю, сможет ли Овечкин в этом сезоне побить рекорд Гретцки. Мы все надеемся увидеть это»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале поделился мнением о выступлении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Конечно, я слежу за ситуацией вокруг него, да и все в хоккейном мире следят за этим. Я не думаю, что стоит удивляться такому быстрому его возвращению, потому что это особенный спортсмен, который всегда хорошо готовится к сезону. Никакие разговоры не изменят того мнения, что он и Гретцки — два величайших игрока в хоккее. Не знаю, сможет ли он в этом сезоне побить рекорд, мы все надеемся увидеть это. Надеюсь, что болельщики увидят фантастический хоккей», — приводит слова Фукале ТАСС.

На счету Овечкина 875 голов в матчах НХЛ за карьеру, у Гретцки — 894. Российскому форварду осталось забить 20 голов, для того чтобы побить рекорд Гретцки.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Зак Фукале
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