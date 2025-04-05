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5 апреля, 11:07

Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с повторением рекорда Гретцки

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольное «Динамо» поздравило форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с повторением рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«История вершится на наших глазах. Саша Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки! На это Ови понадобилось 1486 матчей — что на один меньше, чем Уэйну. Следующая игра Саши может стать величайшей для всего мирового спорта. Верим», — говорится в сообщении клуба.

Александр Овечкин и&nbsp;Уэйн Гретцки.Великий! Великий! Великий! Овечкин повторил рекорд Гретцки

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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