Гальченюк приговорен к 30 дням тюремного заключения

Суд Скоттсдейла, штат Аризона, приговорил экс-нападающего «Аризоны» Алекса Гальченюка к 30 суткам тюремного заключения, сообщает The Athletic.

По информации издания, 21 августа суд снял со спортсмена 5 обвинений из 6, в том числе обвинения в хулиганстве и сопротивлении аресту. Один день из срока Гальченюку был засчитан как отбытый. Оставшийся срок заключения будет отменен после успешного прохождения программы по лечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления спиртных напитков.

9 июля Гальченюк был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл. 29-летний американец попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что Гальченюк после задержания угрожал убить полицейских и выкрикивал расистские оскорбления в их адрес.

13 июля «Аризона» решила расторгнуть контракт с Гальченюком, поместив его на драфт отказов с целью расторжения договора. 19 июля хоккеист публично принес извинения и написал, что будет работать над собой каждый день с целью однажды загладить свою вину.