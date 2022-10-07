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НХЛ

Сегодня, 15:35

Гашек недоволен решением НХЛ привезти российских игроков в Прагу

Виктория Кравченко
Доминик Гашек.
Фото Global Look Press

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек в своих соцсетях раскритиковал решение НХЛ привезти российских спортсменов в Прагу.

Форварды Яков Тренин («Нэшвилл») и Евгений Свечников («Сан-Хосе») уже прибыли в Чехию. В ближайшее время их клубы откроют регулярный чемпионат НХЛ двумя матчами.

Он подчеркнул, что лига не уважает решения Министерства иностранных дел Чехии и недоволен тем, что россияне будут играть.

«Не освистывайте их — игроки не виноваты. Всю ответственность за рекламу специальной военной операции России несет руководство НХЛ», — написал Гашек в своем Twitter.

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии. Тогда Гашек предупредил, что Минестерство выступает против участия россиян.

7 и 8 октября в Праге состоятся два выставочных матча НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».

Доминик Гашек
НХЛ
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Ягр отреагировал на участие российских хоккеистов НХЛ в матчах в Чехии