Гашек объяснил решение написать письмо в НХЛ, ATP и WTA с просьбой отстранить россиян

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек рассказал, почему написал открытое письмо в НХЛ, ATP и WTA с просьбой отстранить российских спортсменов.

«Я мог просто сидеть дома и ничего не делать. Но это было бы неправильно. Я рад, что могу высказывать свое мнение и что людям это интересно. Каждый человек имеет свой характер и формируется средой, в которой он растет и живет. В Украине идет спецоперация. Мы можем говорить о налогах, ценах на топливо или энергию, но все это вторично, когда речь идет о человеческих жизнях. Вот почему я хочу, чтобы люди услышали мое мнение, подумали об этом и, возможно, поддержали меня. Что я хочу вызвать или достичь своими шагами? Моя цель ясна. Я хочу сделать все, чтобы спасти как можно больше жизней. И я говорю не только о жизнях украинцев, мне небезразличны и русские парни», — приводит слова Гашека Sport Aktuality.

Ранее Гашек призвал НХЛ расторгнуть контракты со всеми российскими хоккеистами.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, лишил Россию и Белоруссию права на проведение международных турниров и запретил национальную символику двух стран на спортивных мероприятиях и встречах.